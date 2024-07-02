ثبتها في خطوتين بس !! .. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على القمر الصناعي نايل وعرب سات

في الحقيقة أن هناك كثير من المتابعين والمشاهدين لقناة الفجر الجزائرية يريدون أن يتعرفوا على التردد الجديد الخاص بها، لذا نجدهم يبحثون بشكل متواصل عبر محركات البحث جوجل عن هذا التردد الجديد الخاص بالقناة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم التردد الجديد الخاص بها، والطريقة الخاصة بتنزيل القناة على جهاز الرسيفر.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
قناة الفجر الجزائرية تكون واحدة من القنوات المجانية التي تقدم خدمات حقيقية للمشاهدين الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت أمام شاشة التلفزيون، وتجدر الإشارة بأنها تعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية والعربية والمدبلجة على مدار اليوم لتلبية احتياجات جميع الفئات، بالإضافة إلى تقديم أفضل البرامج من قبل مقدمي البرامج البارزين في مصر والعالم العربي، ومن المعروف أنه تتنوع برامجها بين مجالات الترفيه والتعليم والثقافة والرياضة، مما يجعلها القناة المفضلة لكافة أفراد الأسرة، ونجد أن ترددها الجديد كما يلي:
- التردد: 12034
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: أفقي
خطوات تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
لضبط التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم باختيار قائمة (menu) من ريموت الرسيفر.
- انتقل إلى الإعدادات واختر البحث اليدوي.
- بعدها اختر قائمة الترددات واضغط على (إضافة تردد جديد).
- قم بإدخال بيانات تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
- اضغط على موافق من ريموت الكنترول، ومن ثم سيبدأ الجهاز في تنزيل التردد في أقل وقت ممكن.
- أخيرًا قم بالضغط على الأيقونة الظاهرة أمامك (حفظ).