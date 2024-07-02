اعرف الان.. ما هو تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة

أعلن المحافظ اللواء أحمد راشد عن تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الجيزة فيما يتعلق بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وفصول الخدمات في المرحلة الأولى من التنسيق، لتمكين الطلاب والطالبات من البدء في التقديم داخل مكاتب التنسيق للالتحاق بالمدارس الثانوية، وبسبب ارتفاع نسبة نجاح طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية وفقا للنتيجة المعلنة منذ أيام زادت التساؤلات والتوقعات حول تنسيق الثانوية العامة المنتظر، ولكن جاء الإعلان الرسمي عن التنسيق ليحسم هذا الجدل.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة

تم الإعلان الرسمي عن تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الجيزة بعد أن قام المحافظ اللواء أحمد راشد باعتماده قبل أيام، تم تحديد الحد الأدنى لقبول الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية العامة الحكومية بـ 225 درجة، وللقبول في المدارس الثانوية الخاصة بـ 140 درجة ويقبل الطالب في فصول الخدمات إذا حصل على 190 درجة كحد أدنى، جاء التنسيق هذا العام أعلى من العام الماضي بسبب ارتفاع نسبة النجاح.

أوراق تنسيق الثانوية العامة 2024

وعندما يتوجه الطلاب والطالبات لتقديم مستنداتهم في مكاتب التنسيق المختلفة يجب التأكد من تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية وهذه الوثائق تتضمن: