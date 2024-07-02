احذر من ..تسريب امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2024 بالإجابات على ” قناة شاومينج التلجرام”

تسريب امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2024 بالاجابات ، وهو أكثر الكلمات بحثا الآن من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، والذي عادة ما تكون فجر ليله كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة والتي سوف يؤدى اليوم طلاب جميع الشعب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي وهى اللغة الإنجليزية والتي سوف تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة وإليك تفاصيل تسريب امتحانات الثانوية العامة.

تسريب امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2024

عادة ما يتم تداول أوراق امتحانات الصف الثالث الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص التليجرام في جروبات سرية معروفه فقط لدى الطلاب، وتقوم بنشر نماذج غير حقيقه لأوراق الامتحان تدعى أنها الامتحان الرسمي، الذي سوف يمتحنوا الطلاب في صباح اليوم، ولكن وفقا للامتحانات السابقة فقد تم التأكد من أن الأوراق التي يتم نشرها في فجر ليله كل امتحان ليست حقيقية بينما يتم تسريب الامتحانات أثناء وقت اللجان الرسمي من قبل بعض الطلاب الذين يستطيعون تصوير الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجابة امتحان اللغة الإنجليزية 3 ثانوي

سوف نقدم إلى طلابنا عقب خروجهم من اللجان الإجابة الكاملة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، التي يقوم بحلها خبراء المادة في إجابة نموذجيه وننشرها عبر موقعنا بعد انتهى الوقت الرسمي للجان، والذي سوف يكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم، وقدمنا إليك حقيقة تسريب امتحان الانجليزي ثانويه العامة 2024 وعلى الطلاب التركيز في للمراجعة والمذاكرة جيدا بدل من اعتماد على تلك النماذج الغير حقيقة للامتحان الذى وضعته من الوزارة.