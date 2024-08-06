اللينك الرسمي .. نتيجة الثانوية العامة 2024

يزال البحث كبير جدا من جانب طلب وطالبات حصر لهم مقيدون بالشهادة الثانوية العامة، فمن المعروف أن تلك النتيجة من أبرز النتائج وأهمها للغاية المرتقبة من قبل طلاب وطالبات لا حصر لهم بالثانوية العامة وهذا بعد أن تم تأدية الامتحانات الخاصة بهم وهم الان يترقبون ظهور النتيجة، وفيما يلي في هذا المقال سنرفض جميع التفاصيل التي تخص الكشف عن تلك النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2024

جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام يريدون التعرف على النتيجة الخاصة بهم بفارغ الصبر ويقومون باستمرار بتساؤل من خلال محركات البحث العالمية جوجل عن كيفية الاستعلام عن تلك النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتنويه حول كيفية الاستعلام عنها وفيما يلي الخطوات اللازمة لاستخراجها:

اولا الانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال النقر على هذا الرابط

https://moe.gov.eg/

أو الإنتقال إلى موقع نتيجة نت الإلكترونية.

ثانيا انتقاء ايقونه نتيجة الصف الثالث الثانوي

ثالثا انتقاء العام الدراسي 2024

رابعا كتابة رقم جلوس الطالب

اخيرا الضغط على أيقونة عرض النتيجة، ومن ثم سوف تظهر النتيجة في الحال أمام الطالب، فقد ظهرت رسميًا لجميع الطلبة والطالبات وتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة.

توزيع درجات الثانوية العامة للعام 2024،

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

الفلسفة والمنطق: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

علم النفس والاجتماع: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الجيولوجيا: 60 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.

التفاضل والتكامل: 30 درجة.

الاستاتيكا: 30 درجة.

الديناميكا: 30 درجة.

المجموع الكلي: 410 درجة.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024

أرفقت وزارة التربية والتعليم المصرية رابطًا إلكترونيًا يتم بواسطته الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، حيث إنه يكون من الممكن الاستعلام عن تلك النتيجة بصورة إلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة ظهرت رسميًا، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها إلكترونيًا.