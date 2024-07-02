تنزيل التردد الخاص بقناة كراميش الجديدة 2024 “هنــــا” .. ثبتها في خطوة واحدة بس

من المواضيع التي يرتفع عنها معدل البحث هو تردد قناة كراميش الجديد، حيث تعد هذه القناة من القنوات المشهورة جدا ضمن غيرها من القنوات، كما أنها قد حظيت بنسبة متابعة كبيرة جدا من قبل الكثير من الأشخاص، ذلك بالإضافة إلى البرامج التي تقوم بتقديمها مثل برنامج سهران، و برنامج كركبة إلى جانب برنامج سايلنت وغيرها من البرامج الأخرى، كذلك فهي تقدم أفلام الكرتون إلى جانب الرسوم المتحركة التي تشد انتباه الطلاب، ولذلك يريد الكثير من الأشخاص معرفة ترددها من أجل متابعة المحتوى التعليمي التي تقدمه هذه القناة على مدار اليوم للاطفال.

التردد الخاص بقناة كراميش الجديدة 2024

يمكن للأشخاص ضبط تردد قناة كراميش الجديدة على القمر الصناعي لمتابعة المحتوى التي تقدمه وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11605.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط قناة كراميش 2024

يمكن للأشخاص الراغبين في القيام بضبط تردد قناة كراميش الجديدة 2024 على القمر الصناعي نايل سات اتباع الخطوات التالية: