بعد إضافة الزيادة الجديدة .. وزارة المالية تكشف عن جدول رواتب شهر يوليو 2024 للموظفين

عدد كبير من الأشخاص يقومون بالبحث حول رواتب شهر يوليو 2024 للموظفين من أجل صرفها حيث أنها قد تمثل الدخل الأساسي للأسرة، والذي يساعدهم على قضاء حوائجهم هم وعائلتهم، وخاصة في ظل الظروف الحالية للبلاد ، كما أن هذه المرتبات قد تواجه بعض التغيرات تبعا لبعض العوامل مثل الظروف الاقتصادية والمحلية والعالمية، وكذلك التضخم والسياسات الاقتصادي، وبالتالي تقدم لكن في هذا المقال مرتبات شهر يوليو للموظفين 2024.

رواتب شهر يوليو 2024 للموظفين

طلع على الوزراء جدول لرواتب الموظفين والتي تختلف من موظف الى اخر تبعا للرتبه الوظيفيه وعوامل اخرى حيث جاء جدول المرتبات الخاص بالموظفين لشهر يوليو بعد الزيادة كالتالي:

يصل مرتب الموظفين من الدرجة الوظيفية الممتازة إلي 12200 جنيه بعد الزيادة.

كما أن مرتب للدرجة الوظيفية العليا يكون مرتبطا بعد الزيادة 10200 جنيه.

يرتفع مرتب شهر يوليو لدرجة المدير بعد الزيادة إلى 9200 جنيه.

يكون مرتب شهر يوليو للموظفين من الدرجة الأولى 8200 جنيه بعد الزيادة.

أما موظفي الدرجة الثانية يكون مراتبهم 8000 جنيه بعد الزيادة.

مرتب موظفي الدرجة الثالثة قد يصل إلى 7500 جنيه بعد الزيادة.

كذلك يكون مرتب موظفي الدرجة الرابع 7000 جنيه بعد الزيادة.

يصبح مرتب موظفي الدرجة الخامسة 6500 جنيه بعد الزيادة.

الأماكن الخاصة بصرف مرتبات شهر يوليو 2024

هناك الكثير من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف مرتبات الموظفين وهي كالتالي: