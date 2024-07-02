متى يبدأ العام الهجري الجديد!! .. المعهد القومي يٌعلن عن استطلاع هلال العام الهجري 1446

أيام قليلة وينتهي العام الهجري الحالي 1445، ويبدأ عام جديد 1446، وسوف يتم استطلاع الهلال في يوم الجمعة الذي سيوافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1445 هجرياً، والذي يوافق الخامس من شهر يوليو القادم بمشيئة الله، ويتم ذلك من خلال اللجان الشرعية المتخصصة التي تنتشر في كافة مناطق جمهورية مصر العربية، وبناءاً على رؤية الهلال من عدمه يتم تحديد بداية شهر محرم أي بداية العام الهجري الجديد.

استطلاع هلال العام الهجري 1446

يتم تحديد موعد رأس السنة الهجرية 1446 بشكل فلكي تبعاً لرؤية هلال شهر محرم من عدمه، ففي حالة رؤية الهلال يوافق بداية السنة الهجرية 1446 هجرياً يوم السبت السادس من شهر يوليو المقبل بإذن الله، أما تعذر الرؤية لتسير إلى مجئ شهر ذي الحجة كامل أي 30 يوم، وبناءاً عليه يبدأ شهر محرم والسنة الهجرية الجديدة 1446 يوم الأحد الذي يوافق السابع من شهر يوليو القادم بأمر الله، حيث يحتفل بعض الاشخاص بهذا اليوم من خلال عمل اكلات معينه هو زياره الاستبشارا باستقبال سنه جديده وتهنئه الاخرين باستقبال عام جديد بالتمني بالخير والبركه للجميع.

موعد رأس السنة الهجرية 1446 فلكياً

تبعاً للحساب الفلكي تحدد موعد بداية السنة الهجرية الجديدة وأول شهر المحرم عام سيوافق الأحد السابع من شهر يوليو القادم، وعلى الرغم من ذلك القرار النهائي والأكيد سيكون طبقاً لنتاج رؤية استطلاع الهلال عن طريق الجهات المسئولة بدار الإفتاء المصرية، ونتمنى لكافة المسلمين عام هجري سعيد بإذن الله.