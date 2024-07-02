“استعلم وسدد الغرامة”.. الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 في العراق عبر منصة أور الإلكترونية ur.gov.iq

قدمت الإدارة العامة للمرور في العراق خدمة مميزة تسهل على مالكي وقائدي السيارات الإستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الإلكترونية، تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال تمكينهم من معرفة تفاصيل الغرامات المرورية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب إدارة المرور، كما تتيح منصة أور الإلكترونية عملية استعلام سريعة، مما يجعل من السهل تتبع الغرامات ودفعها في الوقت المحدد، وفي هذا المقال سنستعرض خطوات الإستعلام عن الغرامات المرورية باستخدام الرقم الألماني والشروط اللازمة، بالإضافة إلى كيفية سداد قيمة الغرامات.

الإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها للإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على خانة “الإستعلام عن غرامات المرور 2024”.

إدخال رقم تسجيل السيارة والنقر على زر البحث.

ستظهر قائمة بجميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

تحديد نوع المخالفة وقيمة الغرامة لكل منها.

اختيار طريقة الدفع المناسبة.

تأكيد عملية دفع الغرامات للسيارة.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين بسهولة معرفة ودفع الغرامات المرورية إلكترونيًا.

شروط سداد الغرامات المرورية الرقم الألماني 2024

يجب على المواطن دفع كامل قيمة المخالفة المرورية. يتم ذلك عن طريق التوجه إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للمرور في العراق.

تقديم بطاقة تسجيل السيارة عند الدفع، كمرجع للمخالفة المرورية التي يتم سدادها.

من الضروري أيضاً تقديم نسخة من رخصة القيادة الخاصة بالمالك الحالي للسيارة، وذلك لتحديد هويته كمالك للمركبة.

بعد الدفع يتم طباعة إيصال المخالفات المرورية الذي يثبت دفع الغرامات، ويتم الإحتفاظ بنسخة منه.

خطوات سداد قيمة الغرامات المرورية العراق

باتباع هذه الخطوات يمكن للمواطنين في العراق إدارة وسداد جميع الغرامات المرورية بسهولة ويسر عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة المقرات الرسمية لإدارة المرور والتي تتضمن الآتي: