“استعلم وسدد الغرامة”.. الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 في العراق عبر منصة أور الإلكترونية ur.gov.iq

قدمت الإدارة العامة للمرور في العراق خدمة مميزة تسهل على مالكي وقائدي السيارات الإستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الإلكترونية، تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال تمكينهم من معرفة تفاصيل الغرامات المرورية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب إدارة المرور، كما تتيح منصة أور الإلكترونية عملية استعلام سريعة، مما يجعل من السهل تتبع الغرامات ودفعها في الوقت المحدد، وفي هذا المقال سنستعرض خطوات الإستعلام عن الغرامات المرورية باستخدام الرقم الألماني والشروط اللازمة، بالإضافة إلى كيفية سداد قيمة الغرامات.
الإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق
فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها للإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق:
- التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.
- الضغط على خانة “الإستعلام عن غرامات المرور 2024”.
- إدخال رقم تسجيل السيارة والنقر على زر البحث.
- ستظهر قائمة بجميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.
- تحديد نوع المخالفة وقيمة الغرامة لكل منها.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة.
- تأكيد عملية دفع الغرامات للسيارة.
- باتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين بسهولة معرفة ودفع الغرامات المرورية إلكترونيًا.
شروط سداد الغرامات المرورية الرقم الألماني 2024
- يجب على المواطن دفع كامل قيمة المخالفة المرورية. يتم ذلك عن طريق التوجه إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للمرور في العراق.
- تقديم بطاقة تسجيل السيارة عند الدفع، كمرجع للمخالفة المرورية التي يتم سدادها.
- من الضروري أيضاً تقديم نسخة من رخصة القيادة الخاصة بالمالك الحالي للسيارة، وذلك لتحديد هويته كمالك للمركبة.
- بعد الدفع يتم طباعة إيصال المخالفات المرورية الذي يثبت دفع الغرامات، ويتم الإحتفاظ بنسخة منه.
خطوات سداد قيمة الغرامات المرورية العراق
باتباع هذه الخطوات يمكن للمواطنين في العراق إدارة وسداد جميع الغرامات المرورية بسهولة ويسر عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة المقرات الرسمية لإدارة المرور والتي تتضمن الآتي:
- يبدأ المواطن بالإنتقال مباشرة إلى منصة أور الإلكترونية.
- يجب على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- بعد تسجيل الدخول، يتعين على المستخدم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة لذلك، مثل رقم السيارة وتفاصيل أخرى ذات الصلة.
- يقوم المستخدم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من دقتها، ثم ينقر على خيار “استعلام” للحصول على معلومات حول الغرامات المرورية المتعلقة بالسيارة.
- يعرض النظام قائمة بالغرامات المرورية المحددة، حيث يقوم المستخدم بتحديد الغرامة التي يرغب في سدادها واختيار طريقة الدفع المناسبة.
- يتم بعد ذلك دفع قيمة الغرامة المحددة، ويُقدم النظام إيصالاً للسداد يمكن طباعته للإحتفاظ به كدليل على عملية الدفع.