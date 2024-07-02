تبكيره عشر أيام للمستفيدين !! معاشات شهر يوليو تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

هناك الكثير من الأشخاص المستفيدين من معاشات شهر يوليو تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 ويريدون معرفة هل هناك زيادة جديدة تطبق على المعاشات، حيث يعتبر هذا المعاش الدخل الأساسي لهم ومن خلاله يقومون بتلبية الاحتياجات الخاصة بهم ولاسرهم، وبالتالي ينتظرون أي زيادة على المعاش، من أجل عيش حياة كريمة ومستقرة في ظل هذه الظروف القاسية التي تشهدها البلاد من غلاء الأسعار والأزمات الاقتصادية وغيرها من الأزمات الأخرى، وسوف نقدم لكن حقيقة الزيادة الجديدة و اماكن صرف المعاشات.

معاشات شهر يوليو تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

توجد الكثير من الأخبار التي تتداول بين المواطنين بشأن للزيادة الجديدة لشهر يوليو، لكن في الحقيقة لا توجد هناك أي زيادات خاصة بشهر يوليو، ومع أن قانون المعاشات ينص على الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات والتي تصل إلى 15% بحد أقصى، إلا أن القرارات الاستثنائية التي تم إصدارها مؤخرا قامت بنفي حكم هذه الزيارة للعام الحالي بشكل مؤقت، وبالتالي لا توجد هناك أي زيادات لمعاشات شهر يوليو.

موعد الصرف لمعاشات يوليو 2024

سوف يتم لإبداء في صرف معاشات شهر يوليو في اليوم الأول من شهر يوليو 2024، على أن يكون الصرف مستمر لمدة ستة أيام، أي حتى اليوم السادس من شهر يوليو 2024، حيث يمكن صرف المعاشات من أماكن مختلفة والتي تتمثل في التالي: