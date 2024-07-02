“دورة جوان” رابط نتائج الباك الجزائر 2024 الان عبر موقع وزارة التربية الوطنية education.gov.dz

رابط نتائج الباك الجزائر 2024، قد أعطت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عدة مواعيد للإعلان عن نتائج المرحلة الثانوية وقد تم تأجيل تلك المواعيد، لكن اليوم قد أعلنت بشكل نهائي عن الموعد المحدد الذي ينتظره الطلاب لمعرفة نتائج الامتحانات التي قاموا بتأديتها هذا العام، وبالفعل تم الإعلان عن رابط الاستعلام.كما قد بينت الوزارة طريقة الاستعلام عن النتائج حتى يكون متاح للجميع الدخول على الرابط والحصول على النتيجة في وقت قصير، واليكم الطريقة بالخطوات عبر موقعنا البديل الاخبارى .

رابط نتائج الباك الجزائر 2024

ترفع نتائج البكالوريا بالجزائر على موقع الديوان الوطني للمسابقات لامتحانات وهو الموقع التابع إلي وزارة التربية الوطنية الجزائرية ، واليك خطوات الاستعلام من خلاله:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية الجزائرية

اختيار تبويب نتائج البكالوريا 2024.

كتابة الرقم المسجل الخاص بالطالب.

الضغط على زر عرض النتائج.

رابط نتائج البكالوريا من فضاء التلميذ

بعد الإعلان عن موعد ظهور نتائج الباك الجزائر يبحث الطلاب عن موقع موثوق به وسريع لإظهار النتائج، حيث تكون فرصة الوصول للنتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة صعبة جدًا، وهذا بسبب الضغط الشديد على الموقع، وسوف نرشح لكم موقع فضاء التلميذ للاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني سريع.

طريقة الاستعلام على الموقع سهلة ولا تحتاج خبرة مسبقة، فالخطوات بسيطة ويمكن لأي طالب أو ولي أمر القيام بالخطوات التالية: