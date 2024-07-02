كلام يفرح القلب .. حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو 2024 بزيادة جديدة قدرها 1000 جنية لكل موظف

تم تداول بعض الأخبار بين المواطنين بشأن تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024، وبالتالي يقوم الكثير من المواطنين بالبحث على محركات البحث المختلفة من أجل معرفة حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو 2024، حيث قد أصدرت الوزارة بعض القرارات خاصة بهذا الامر، وبالتالي قد قامت بالتنبيه على المواطنين باحتمال الازدحام والتكدس فى ماكينات الصرف لصرف هذه المرتبات، فقد أتاحت الكثير من الأماكن للمواطنين من أجل صرف هذه المرتبات منعا للتزاحم ، وذلك من باب التيسير على المواطنين.

حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو 2024

لا زال عدد كبير من المواطنين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو، وبالتالي سيتم صرفها مبكرا تبعا لما جاء من الوزارة المالية، وبذلك يبدأ صرف تلك المرتبات في اليوم الموافق الثامن عشر من شهر يوليو ، بالإضافة إلى أنه سيتم صرف المتأخرات في اليوم الثامن والتاسع والعاشر من نفس الشهر، كما أن قرار التبكير للمرتبات سوف يتم تطبيقه في شهر أغسطس وشهر سبتمبر أيضا،

الزيادة الخاصة بمرتبات شهر يوليو 2024

مع بداية السنة المالية الجديدة، يتم تطبيق الزيادة السنوية على المرتبات، وذلك وفقا لما لما جاء في المادة السابعة والثلاثين من الدستور، والتي قد تنص على أن هناك علاوة يتم صرفها بشكل دوري للموظفين في شهر يوليو من كل عام، وقم يتم صرف هذه الزيادة لتحسين الحالة المادية لكافة الموظفين لمساعدتهم على الاعباء المعيشيه ورفع مستوى معيشتهم ومواجهه التحديات الاقتصاديه للبلاد في هذه الفتره ومواجهه التضخم والغلاء.