توقعات تنسيق الجامعات للثانوية العامة 2024 لكل من الشعبة الأدبي والعلمي

خلال أداء طلاب وطالبات الثانوية العامة امتحاناتهم، يتساءل الكثير عن موعد الإعلان عن تنسيق الجامعات 2024،حيث من المقرر أن يبدأ بعد انتهاء الامتحانات بفترة قصيرة، كما يشمل التنسيق اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تطلب ذلك، والجدير بالذكر أن التنسيق يتضمن ثلاث مراحل الشعبتين الأدبية والعلمية مع تحديد الحدود الدنيا لمعدلات القبول مما يجعل توقعات التنسيق محور اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة.

توقعات تنسيق الجامعات للثانوية العامة 2024

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول فى تنسيق المرحلة الاولى هذا العام كالتالي

علمي علوم 88.4%.

علمي رياضة 82%.

والأدبي 66%.

كما يتساءل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن الجامعات الحكومية المعتمدة والتي تقدم عدد كبير من المزايا للطلاب عند الالتحاق بها ويقبل عليها الكثير من الطلاب والطالبات حيث انها تعد من افضل الجامعات في الدراسه وسوف نذكر بعضها وهي كالتالي :

جامعة القاهرة.

جامعة عين شمس.

جامعة طنطا.

جامعة الإسكندرية.

جامعة أسيوط.

جامعة المنصورة.

جامعة حلوان.

جامعة الفيوم.

جامعة بني سويف.

جامعة دمياط.

جامعة سوهاج.

جامعة مطروح.

جامعة الوادي الجديد.

جامعة مدينة السادات.

جامعة العريش.

جامعة الأقصر.

جامعة دمنهور.

الجامعات الأهلية المعتمدة

يوجد العديد من الجامعات الأهلية المعتمدة وسوف نوضحها لكم في السطور التالية :