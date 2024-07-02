الان.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع بوابة التعليم الفني tech.moe.gov.eg

تقوم وزارة التربية والتعليم الآن بالاستعداد في الساعات القادمة القريبة باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية والإعلان عنها، وذلك لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في كافة التخصصات والشعب التي تتضمنها وهي الفندقية والتجارية والسياحية بالأضافة إلى الصناعية والزراعية حيث يعيش الطلاب الآن حالة من القلق والتوتر وذلك بسبب تأخير الإعلان الخاص بالنتائج بالرغم من نشر العديد من المسؤولين عن توقعاتهم بأنه سوف يتم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 في الأسبوع القادم ولكن تم تأخير الإنتهاء من عمليات التدقيق والتصحيح وهو ما أدى إلى تأخير اعتماد وإعلان النتائج حتى الآن.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024

بمجرد الإنتهاء من عمليات التصحيح واعتماد الوزارة للنتائج الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول من وزير التربية والتعليم سوف يتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني من خلال رقم الجلوس فقط باتباع الخطوات التالية وبنفس الترتيب:

زيارة بوابة نتائج التعليم الفني الرسمية.

حدد الفصل والصف الدراسي.

الآن أدخل رقم الجلوس بالأضافة إلى تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

عليك تعبئة بيانات المدرسة بشكل صحيح.

مجرد الإنتهاء اضغط على زر الاستعلام وسوف وف يتم ظهور النتيجة الخاصة بك بالأضافة إلى المجموعه الكلي في غصون لحظات.

توقعات اعلن نتائج الدبلومات الفنيه

هناك العديد من التوقعات حول إعلان النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية وذلك في الأسبوع الجاري وقبل نهايته، حيث تم تأخير الإعلان بسبب تأخير الانتهاء من عمليات التصحيح التي استمرت حتى أيام الإجازات الرسمية وذلك لسرعة إصدارها وضمان دقه التصحيح، حيث تعد نتائج الخاصة بالدبلومات الفنية من أهم خطوات الطلاب في مسارهم المهني والأكاديمي.