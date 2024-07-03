موعد صرف رواتب المتقاعدين في الكويت شهر يوليو 2024 مع خطوات الاستعلام عن الرواتب

أعلنت الحكومة الكويتية عن تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في الكويت لشهر يوليو عام 2024، ينتظر العديد من المواطنين هذه الرواتب كل شهر، لأنها تعتبر هامة جدا بالنسبة لهم، وقد قامت وزارة المالية بتحديد موعد ثابت لصرف هذه الرواتب كل شهر، حيث تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو في دولة الكويت.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الكويت شهر يوليو

أعلنت هيئة التقاعد في الكويت عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في الكويت العسكريين والمدنيين، حيث يتم ذلك في يوم 25 من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يتم تعديل هذا الموعد بالتقديم أو التأخير بيوم أو يومين إذا تصادف مع إجازات أسبوعية أو عطلات رسمية في الكويت.

خطوات الاستعلام عن راتب المتقاعد في الكويت

قدمت وزارة المالية الكويتية العديد من الخدمات المتنوعة للمتقاعدين، ومن أبرز هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن رواتبهم إلكترونيا، بدون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب حكومي أو هيئة رسمية في الكويت وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

توجه إلى موقع وزارة المالية في دولة الكويت.

اختار خدمة الاستفسار عن رواتب المتقاعدين.

تعبئة جميع المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

اضغط على مربع الاستعلام.

ستظهر أمامك صفحة تضم كافة التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين في دولة الكويت.

سلم رواتب المتقاعدين في الكويت