من هنا.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 بالجزائر عبر ‏موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

قامت الحكومة بفتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 بالجزائر خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل مساعدة وتلبية احتياجات الأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود، فلقد تحرص الدولة على رفع مستوى الأسر ومساندتهم في مواجهة أزمة غلاء الأسعار من خلال طرحها لتلك البرامج التنموية، حيث تمنح هذه الإعانة دعم مادي شهري لمن ثبت فيهم توافر الشروط التي حددتها الجهات المختصة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 بالجزائر

من أجل التيسير والتسهيل على الأسر ذات الدخل المحدود قامت الحكومة الجزائرية بإتاحة خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 بالجزائر عبر الإنترنت، ففي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به جميع البلدان طرحت الدولة هذه المنحة، واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي والاستغناء عن الأوراق تم توفير منصة إلكترونية يتم من خلالها إتمام الخدمات وبشكل أسرع، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الانتقال إلى منصة الوكالة الوطنية للتشغيل مباشرة عبر هذا الرابط .

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال اسم المرأة ورقم الهاتف وأيضاً رقم التعريف.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بتدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

أخيراً الضغط على خانة حفظ.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه ولكي تضمن الوزارة احتواء الأسر الأولى بالرعاية، قامت بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات، طبقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: