أضبطها حالاً.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات أفلام كرتونية وبرامج وأغاني للأطفال

يعد تردد قناة طيور الجنة 2024 من أكثر الترددات التي يبحث عنها أولياء الأمور في الوقت الحالي نظراً شعبيتها الكبيرة بين الأهالي منذ انطلاقها حققت القناة أعلى نسب المشاهدة بفضل مراعاتها لاحتياجات الأطفال من برامج وألعاب وأغاني تسليهم وتعلمهم في الوقت ذاته.

تسعى القناة لتقديم محتوى جديد ومميز يدمج بين التعليم والإبداع واللعب، مما يشجع الأطفال على قضاء وقتهم في المنزل بشكل مفيد وممتع بدلا من الخروج المتكرر، ومع بداية الإجازات الصيفية ووجود الأطفال لفترات طويلة في المنزل تزداد عمليات البحث عن تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات البارزة المخصصة للأطفال، حيث تقدم برامج مميزة وغير تقليدية تلائم مختلف مراحل الطفولة تركز القناة على تقديم محتوى تعليمي ممتع يشمل تعليم الحروف والأرقام والأشكال الهندسية وغيرها من المفاهيم الأساسية، يعمل فريق القناة على تقديم كل ما هو جديد ومفيد لتنمية مهارات الأطفال وقدراتهم وتقديم أساسيات التعلم بأسلوب شيق ومميز يجعل اكتساب المعرفة سهلاً وممتعاً بعيداً عن الأساليب التقليدية، يمكن متابعة برامج قناة طيور الجنة من خلال ضبط الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: إتش دي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تتيح هذه الترددات للأسر استقبال القناة بسهولة والتمتع بمحتواها التعليمي والترفيهي، بفضل الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة يمكن للأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي متابعة القناة والاستفادة من برامجها المميزة.

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3