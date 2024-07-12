رابط شغال.. التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 2024 عبر منصه الأمانة للعمل

أعلنت السلطات ‏الجزائرية عن فتح باب التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 2024 ‏مع الالتزام بالشروط والمعايير ‏اللازمة و المحددة من قبل المنصة الإلكترونية التي يتم التسجيل من خلالها حيث وفرت السلطات الجزائرية التسجيل في الانتخابات الرئاسية الكترونياً من خلال المنصة لتوفير الوقت والجهد للمواطنين للتسجيل في الانتخابات الرئاسية الكترونيا” و‏من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم ‏كل شي يخص ‏هذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.

التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 2024

‏يمكن للمواطنين الجزائريين التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 2024 ‏من خلال منصة ‏الأمانة للعمل إلكترونياً ومتابعة هذه الخطوات ‏الآتية:

‏أولا الدخول على منصة الأمانة للعمل من هنا.

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‏ ثم انقر على خانة الخدمات ‏الإلكترونية.

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‏ ثم أدخل جميع المعلومات الخاصة بك من اسمك وتاريخ ميلادك والجنس إلى آخره.

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‏ ثم أدخل المعلومات الخاصة بالدراسة أو المهنة.

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‏ ثم اكتب رمز التحقق المرئي وانقر على خانة تسجيل.

‏الشروط المطلوبة لتسجيل ‏العمل في الانتخابات الرئاسية 2024 الجزائر

‏يمكن للمواطنين التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 في الجزائر إلكترونياً ‏من خلال منصة الأمانة للعمل ولكن في حالة توافر ‏عدد من الشروط اللازمة للقبول والتي تتمثل في التالي:

‏أولا أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

أن يزيد عمر المتقدم ‏عن 18 عام.

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‏ ولابد أن يكون المتقدم متمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية في الدولة.

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‏ يجب ان يكون المتقدم حاصل على الاهلية القانونية.

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‏ أن يخلو المتقدم من أي شبهه جنائية أو جريمة.

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‏ ولم يسبق للمتقدم الحكم علية بالحجز أو الحجر.