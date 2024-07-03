“هتبقى مليونير” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من الدول العربية للفوز بـ مليون دولار أمريكي

استعد لتحقيق حلمك بالحصول على جائزة مليون دولار أمريكي من مسابقة الحلم الشهيرة على قناة MBC، وذلك مع المذيع العربي الكبير مصطفى الأغا، ولقد نالت هذه المسابقة شعبية واسعة في العديد من دول الوطن العربي خلال السنوات الماضية، يعلن عن النتائج مباشرة على الشاشة، والآن بإمكانك الحصول على فرصة للفوز في المرة القادمة عبر التسجيل والمشاركة في المسابقة، لذا لا تفوت فرصة الانضمام واكتشف تفاصيل الجوائز وطرق الاشتراك في المسابقة من خلال قراءة هذا المقال.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

تم تخصيص مجموعة من الأرقام للاشتراك في مسابقة الحلم، بحيث يتمكن كل بلد من إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى منظمي المسابقة، وذلك من خلال رقم محدد للتسجيل فيها، وتشمل هذه الأرقام ما يلي:

رقم الاشتراك من دولة المغرب: 9659.

للاشتراك في البرنامج من داخل البحرين يرجى ارسال رسالة إلى الرقم 94000.

رقم الاتصال في الأردن هو 94 99000.

للاشتراك من تونس يرجى الاتصال على الرقم 85 1988.

يمكن الاشتراك في المسابقة من داخل السعودية عبر الرقم 7575 أو الرقم 8868.

للاشتراك من الإمارات يرجى إرسال رسالة إلى الرقم 5544 أو 3636.

تخصيص رقمي اشتراك في العراق وهما 277 و2180.

بالنسبة للمقيمين في مصر يمكنهم الاشتراك من خلال الرقمين 95458 أو 95450.

شروط الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

متطلبات الاشتراك في مسابقة الحلم تتضمن ما يلي: