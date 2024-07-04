لينكـ مباشر inscription.aadl.dz.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والمستندات المطلوبة بهذه الشروط

نعرض لكم رابط التسجيل في سكنات عدل 3 حيث أنه مع بداية عام 2024، تزايدت التطلعات نحو برنامج سكنات عدل 3، الذي يعتبر من أبرز المبادرات السكنية في الجزائر، إذا كنت من الراغبين في التسجيل والاستفادة من هذا البرنامج، فإن هذا المقال سيقدم لك دليلاً شاملاً حول كيفية التسجيل في سكنات عدل 3، الخطوات المطلوبة، المستندات اللازمة، والشروط الواجب توافرها.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

يتيح برنامج عدل 3 للمواطنين التسجيل عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) وفيما يلي خطوات التسجيل بالتفصيل:

افتح المتصفح وتوجه إلى الموقع الرسمي للتسجيل على inscription.aadl.dz. إنشاء حساب جديد وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية. تعبئة استمارة التسجيل بعد إنشاء الحساب، قم بتسجيل الدخول واملأ استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة، والتي تشمل تفاصيل السكن الحالي، الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة. يجب رفع نسخ رقمية من المستندات المطلوبة (سنذكرها لاحقاً) لضمان استكمال عملية التسجيل. بعد إكمال جميع الخطوات، راجع البيانات المدخلة وتأكد من صحتها قبل الضغط على زر “إرسال”.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

لإكمال عملية التسجيل، يجب عليك توفير المستندات التالية:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة العمل أو شهادة عدم العمل (للعاطلين عن العمل).

شهادة الدخل أو شهادة عدم الدخل (للمتزوجين يجب توفير شهادة دخل الزوج/الزوجة أيضاً).

عقد الزواج (إذا كان المتقدم متزوجاً).

شهادة الإقامة.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

للتسجيل في برنامج عدل 3، يجب على المتقدمين تلبية الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية.

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و70 سنة.

عدم امتلاك المتقدم أو زوجته/زوجها أي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.

أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للزوجين بين 24,000 و 108,000 دينار جزائري.

أن يكون لدى المتقدم عمل ثابت أو دخل ثابت.

تفاصيل سكنات عدل 3 لعام 2024

يتوفر برنامج سكنات عدل 3 بثلاثة أنواع رئيسية من الشقق، وتختلف الأسعار حسب الولاية ونوع الشقة ومساحتها، كذلك، يمكن دفع ثمن الشقق على أقساط شهرية ثابتة تمتد لفترة تتراوح بين 15 و25 عامًا، الجدول أدناه يوضح جميع التفاصيل:

النوع عدد الغرف المساحة (متر مربع) متوسط السعر (دينار جزائري) مدة السداد (سنوات) ملاحظات F3 3 غرف 80 – 90 1,000,000 – 2,000,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل F4 4 غرف 100 – 110 1,500,000 – 2,500,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل F5 5 غرف 120 – 130 2,000,000 – 3,000,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل

بهذه الطريقة، يوفر برنامج سكنات عدل 3 فرصة مميزة للمواطنين الجزائريين لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار مناسبة وبشروط دفع مرنة.

آخر الأخبار حول سكنات عدل 3 لعام 2024

في الآونة الأخيرة، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن بدء فتح باب التسجيل لبرنامج عدل 3 لعام يوم الخامس من يوليو، وقد أشار المسؤولون إلى أن الوكالة تعمل على تحسين وتسهيل عملية التسجيل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة لتلبية الطلب المتزايد، كما يتم النظر في تحديث المعايير والشروط لتشمل فئات جديدة من المجتمع.

برنامج عدل 3 يقدم فرصة كبيرة للمواطنين الجزائريين للحصول على سكن لائق وميسر، تابعوا الموقع الرسمي وتأكدوا من توافر جميع المستندات والشروط اللازمة لضمان نجاح عملية التسجيل.