منصة أور بالعراق توضح.. خطوات معرفة قيمة غرامة المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا

تعد منصة أور من أبرز المنصات التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية في العراق، وتهدف هذه المنصة إلى المساهمة في تحديث الدولة واستبدال التعاملات التقليدية بالتعاملات الرقمية، وفي هذا السياق أوضحت إدارة المرور في العراق أن المواطنين يمكنهم استخدام المنصة للتعرف على المخالفات المرورية المستحقة والغرامات المترتبة عليها بطريقة إلكترونية سهلة وبخطوات بسيطة، وجرى التأكيد أيضا على أن الأفراد يمكنهم تسديد قيمة المخالفات إلكترونيا من خلال المنصة، وذلك لتسهيل العملية على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية بالعراق

أوضح المرور العراقي أن الشخص يمكنه معرفة قيمة الغرامة المترتبة على مخالفاته المرورية عن طريق إدخال الرقم الألماني في منصة أور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة أور الإلكترونية في العراق.

أدخل المعلومات المطلوبة لتسجيل دخولك إلى المنصة والتي تشمل: اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب رقم التسجيل التابع لمركبتك.

حدد مربع بحث.

ستظهر أمامك صفحة تشمل جميع التفاصيل الخاصة مخالفاتك المرورية وتحدد الغرامة التي يجب دفعها.

كيفية سداد غرامة المخالفات المرورية داخل العراق

بعد أن تقوم بالاستعلام عن مخالفاتك المرورية من المهم أن تقوم بتسديد هذه المخالفات لتجنب المساءلة القانونية، إليك أهم الخطوات التي يجب اتباعها لسداد الغرامة: