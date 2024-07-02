ملحمة قوية.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6 على قصة عشق والفجر الجزائرية

يشهد الجمهور حالة من الترقب الشديد موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6، الذي يعتبر أحد أهم وأشهر المسلسلات التاريخية في الوقت الحالي على مدى خمس سنوات، حقق هذا المسلسل نجاح كبير وشهرة واسعة، حيث وصل تأثيره إلى العالمين العربي والغربي استطاع قيامة عثمان بناء قاعدة جماهيرية ضخمة بفضل الأحداث المثيرة التي شهدها الموسم الخامس.

الجماهير تنتظر بفارغ الصبر الموسم السادس لمتابعة الأحداث المشوقة التي لم تعرض بعد في الموسم الخامس، يعد هذا الانتظار دليلا على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بفضل قصته القوية والشخصيات المؤثرة التي تمكنت من جذب المشاهدين على مدار السنوات الماضية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6

حقق مسلسل قيامة عثمان نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، إلى جانب إيرادات بالملايين يعد المسلسل من بطولة النجم بوراك أوزجيفيت، حيث تدور أحداثه حول صراعات الدولة العثمانية وتأسيسها في القرن الثالث عشر.

يبدأ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6 بتمكن الدولة العثمانية من محاصرة بورصة من جميع الاتجاهات وضمها للدولة، مما يضيف بعدا جديدا ومثيرا للأحداث التي طالما اجتذبت جمهورا واسعا يعرض المسلسل على قناة ATV التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، و على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة 11 مساء، مما يتيح للجمهور العربي متابعة الأحداث بشكل مستمر.

موعد الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

انتهى الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان عند الحلقة 164 منذ أسبوعين فقط، مما أثار حماسة الجمهور وترقبهم للموسم السادس بعد تأكيد أن الحلقة 164 هي الأخيرة في الموسم الخامس، بدأ المتابعون بالبحث بشكل مكثف عن موعد عرض الموسم السادس الذي سيبدأ من الحلقة 165.

يتشوق المشاهدون لمتابعة المزيد من الحلقات ومن المؤكد أن هناك موسم سادس سيتم تصويره بعد فترة استراحة لفريق العمل، هذه التوقفات بين المواسم تمنح الفريق فرصة للراحة والتحضير للأحداث الجديدة، ما يضمن استمرار الجودة العالية والإنتاج المتقن الذي عُرف به المسلسل.