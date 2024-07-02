حافظي على صحة أطفالك وحضري السجق البلدي بالمنزل طعمه لذيذ وأضمن وأرخص من الجاهز بكثير

السجق البلدي من الأطعمة اللذيذة التي لا تقاوم، وكثير من الناس يفضلون تناوله بالمنزل، ويتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي نجدها متوفرة بالمنزل، وهو عبارة عن لحم مفروم ناعم ويضاف إليه البهارات والتوابل التي تعطي له مذاق رائع، ويتم حشوها داخل الأمعاء الدقيقة للخروف وهي شفافة ورقيقة، كما نجد بعض الأمهات يقومون بتحضيره في البيت وتقديمه للأولاد حتى تضمن السلامة الصحية لأطفالها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل السجق البلدي بأسهل الخطوات.

مكونات عمل السجق البلدي

يتكون السجق من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

كيلو من اللحم المفروم ناعم.

كيلو من أمعاء الخروف الدقيقة المغسولة جيدًا.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

مقدار ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة من الفلفل الرومي المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل السجق البلدي اللذيذ بأسهل الخطوات وهي كالتالي: –

نحضر كبة الطعام ونضيف بها اللحمة، والفلفل الرومي المفروم، والثوم المفروم، ثم نخلطهم مع بعض جيدًا حتى تصبح اللحمة طرية وناعمة للغاية. نصب الخليط في وعاء متوسط الحجم ونضيف إليه باقي كمية البهارات والتوابل، ثم نقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط متماسك. نحضر أمعاء الخروف ونغسلها جيدًا بالملح والخل والماء حتى نتخلص من الشوائب ورائحة الظفارة، ثم نصفيها من الماء تمامًا.

طريقة حشو السجق البلدي

نحضر خليط اللحمة وخليط الأمعاء، ثم نقوم بحشو الأمعاء برفق حتى لا تنقطع أثناء الحشو، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الأمعاء كلها، ثم نضع الأمعاء بعد حشوها داخل الفريزر حتى تتماسك، ثم نقطعها إلى حلقات متساوية ونعيدها داخل الفريز مرة ثانية حتى تتجمد لحين الاستخدام.