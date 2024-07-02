كيفية الاستعلام عن قضية الطلاق من خلال وزارة العدل الكويتية 2024 عبر موقع وزارة العدل

توفر وزارة العدل في الكويت مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بهدف التسهيل وتوفير الوقت والجهد، ومن أبرز هذه الخدمات إمكانية الاطلاع على تفاصيل قضايا الطلاق باتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، كما أكدت الوزارة أن المواطن يمكنه معرفة معلومات حول أي قضية مرفوعة ضده بمجرد إدخال رقمه المدني على موقع الوزارة.

كيف استعلم عن قضية الطلاق بالكويت

إذا كنت تريد معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بقضية الطلاق التي قدمتها إلى المحكمة في الكويت، يمكنك ذلك عبر موقع وزارة العدل الكويتية من خلال ما يلي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل في الكويت.

سجل الدخول إلى حسابك على الموقع عبر إدخال المعلومات المطلوبة وهي (اسم المستخدم وكلمة المرور).

إذا لم يكن لديك حساب فإنه من الضروري اختيار خيار “مستخدم جديد” واتباع التعليمات.

حدد حقل أفراد.

توجه إلى القائمة الرئيسية وحدد الخدمات الإلكترونية.

حدد أيقونة الاستعلام القضائي.

اختار خيار الاستعلام عن القضية باستخدام الرقم الآلي.

اكتب رقم القضية الآلي.

ثم كود التحقق المرئي.

حدد مربع بحث.

سيتم تحويلك إلى نافذة تحتوي على بيانات متنوعة تتعلق بقضيتك.

إذا كنت ترغب في طباعة وثيقة الطلاق يمكنك النقر على أيقونة الطباعة للحصول عليها.

خطوات استخدام تطبيق هويتي في الاستعلام عن قضية الطلاق

في حال لم تتمكن من استخدام الطريقة السابقة لمعرفة تفاصيل قضية الطلاق، يمكنك استخدام تطبيق “هويتي” بناء على الطرق التالية: