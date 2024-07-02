اكسب 100 شده مضمونه 100%.. طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024 بدون حظر الحساب عن طريق id شيماء

يبحث كل عشاق لعبة ببجي حول طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024 بصورة صحيحة، تعد الشدات هي بمثابة العامل الأساسي في اللعبة الذي يضمن إمكانية امتلاك مجموعة من العناصر النادرة التي يصعب الوصول إليها في اللعب التقليدي، الأمر الذي يجعل من اللعبة أكثر متعة وتشويق بالنسبة للاعبين، لكن ينبغي العلم أن الحصول على الشدات يتطلب دفع أموال ووجود طريقة دفع مناسبة على حسب ما يوفره الموقع.

طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024

شدات ببجي هي عبارة عن العملات الافتراضية والتي يتم استخدامها في اللعبة، يمكنك استخدامها من أجل شراء الأزياء وغيرها من عناصر اللعبة، ووفرت اللعبة العديد من طرق الشحن وعلى رأسها الشحن عن طريق الـ ID عبر إتباع هذه الخطوات:

قم بفتح لعبة ببجي موبايل عبر هاتفك.

النقر على أيقونة المتجر المتواجدة بالزاوية اليمنى في أعلى الشاشة.

النقر على علامة التبويب الشحن.

الضغط على خيار شحن من خلال الـ ID”.

الآن أدخل معرف اللاعب الخاص بك في المكان المخصص له واختر الشدات التي تود شحنها.

حدد طريقة الدفع ومن ثم النقر على شراء.

كيفية شحن الشدات عبر ميداس باي؟

يمكن شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات: