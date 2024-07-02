الحق شوف اسمك نزل!؟ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصه مظلتي عموم المحافظات

ارتفعت عمليات البحث خلال الفترة الاخيرة على الإنترنت والسوشيال ميديا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ‏من قبل المستفيدين والمستحقين في العراق حيث ‏يتقدم العديد من المواطنين للقبول في الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم المادي المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدة المحتاجين في توفير احتياجاتهم الاساسية ‏خلال هذا المقال سوف نوفر لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع تابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

‏يمكن للأشخاص المستفيدين من الدعم المادي المقدم من الوزارة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بعد الإعلان عنها مباشرة للحصول المساعدة المالية ‏من خلال عدد من الخطوات التي سوف نقدم لكم خلال هذه السطور والتي تتمثل وفقا لما يلي:

‏أولا الدخول على المنصة الإلكترونية مظلتي من هنا . ‏

قم بتسجيل الدخول من خلال الصفحة التالية في المنصة.

‏ثم قم بكتابه جميع البيانات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم والتأكد من صحتها جيدا”.

‏بعدها قم بالضغط على الوجبة السابعة وبعدها انقر على المحافظة التابعة ‏للشخص المتقدم. ‏

ثم قم بالضغط على ايقونة البحث.

‏وانتظر حتى تظهر أمامك كشف بأسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية. ‏

الشروط المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

‏أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط التي يجب توفرها في الشخص المتقدم للقبول في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المالي المقدم من الوزارة لمساعدة الأشخاص المستحقين حيث تتمثل الشروط في التالي: