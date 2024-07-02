«زد من قوتك » إليك أسهل طريقة تحميل شفرات gta 5 للكومبيوتر 2024 مجاناً جرب الان الاسلحة والهداية الجديدة

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
«زد من قوتك » إليك أسهل طريقة تحميل شفرات gta 5 للكومبيوتر 2024 مجاناً جرب الان الاسلحة والهداية الجديدة
نزلها الآن بطريقة مضمونة 100%.. تحميل لعبة جاتا 5 GTA V الإصدار الأخير على والأكس بوكس والكمبيوتر والبلاي ستيشين

يتاح الآن تحميل شفرات gta 5 للكومبيوتر 2024 التي من خلالها يحصل اللاعبون على امتيازات إضافية، فهناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تتيح شراء تلك الشفرات، حيث تعد سلسلة ألعاب جاتا من أفضل الألعاب القتالية التي تم إصدارها في عام 2013 وحتى الآن، إذ تمكنت اللعبة من تحقيق أعلى الإيرادات والنجاحات المبهرة على مستوى العالم كله، واستطاعت من بناء شعبية جماهيرية كبيرة من الكبار والصغار. 

طريقة تحميل شفرات gta 5 للكومبيوتر 2024

وفرت الشركة المطورة طريقة تحميل شفرات gta 5 للكومبيوتر 2024 ومختلف الأجهزة الإلكترونية، حيث تساعد تلك الشفرات اللاعبون في هزم الأعداء وتجاوز التحديات وإتمام المهمات المطلوبة بشكل سهل، كما تتيح لهم إمكانية القفز والطيران، ولقد تتمثل خطوات تحميلها في النقاط الآتية: 

  • الضغط على زر Shift+ والانتظار حتى فتح خانة الأوامر المتعلقة باللعبة. 
  • كتابة واحدة من الشفرات المراد الحصول عليها في الحقل المخصص. 
  • سيتم تفعيل الشفرة تلقائياً عقب إجراء الخطوة السابقة. 

قائمة شفرات جاتا 5 الجديدة للكمبيوتر 

نظراً لما تمنحه تلك الشفرات من امتيازات رائعة ولأنها تزيد من المتعة والإثارة أثناء خوض المغامرة، يبحث الكثيرون على تلك الشفرات وكلمات السر، وفيما يلي قائمة بذلك: 

 

الشفرة وكلمة السرمدى التأثير
999-444-439- 1الحصول على متفجرات وأسلحة حديثة
1-999-759-3483ركوب المظلة
1-999-759-3255الهبوط بالمظلة
1-999-759-3255السباحة بشكل أسرع
1-999-468-42637الأيدي الساخنة
1-999-625-348-7246نزول الأمطار وتغيير الطقوس
PCJ-600: 1-999-724-6546الحصول على الدرجات النارية
Crop Duster: 1-999-872-7433طائرة زراعية
Buzzard: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle.الحصول على السيارة
BMX: BMX.الحصول على سيارة حديثة
Rapid GT: R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1تغيير السيارات
Comet: R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1تبديل السيارات

 

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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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