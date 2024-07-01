تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold  بمميزات جديده الاصدار الاخير 2024

يستطيع العلم جميع الافراد الاستمتاع بالواتساب الذهبي الاصدار الاخير، حيث تم اضافه عدد كبير من المميزات التي يستمتع بها عدد كبير من الأفراد فهو من التطبيقات الشهيرة التي حققت نجاح واسع في مختلف الدول وأصبح من التطبيق الاكثر شهره ويمكن تحميله من خلال رابط مباشر بخطوات سهلة وبسيطة وبشكل مجاني دون دفع اي رسوم والاستمتاع بالمميزات التي سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقه تحميل واتساب الذهبي لأجهزة الاندرويد

من اهم مميزات الواتساب الذهبي أنه مناسب لجميع الاجهزة بإمكانياتها فهو لا يأخذ مساحة كبيرة وكذلك مناسب مع أجهزة الأندرويد ويمكن تحميله من خلال عدة خطوات سريعة تتمثل فيما يلي:

اضغط على محرك البحث جوجل، ثم اكتب في البحث واتساب الذهبي.

واضغط على خيار التطبيق ثم اضغط على مربع التنزيل وانتظر قليلا حتى يصلك اشعار بإتمام عملية تحميل الواتس اب الذهبي.

ثم اذهب الى ملفات التنزيل في هاتفك واضغط على تثبيت وانتظر ثواني حتى يتم تثبيت التطبيق.

ثم اضغط على فتح وأدخل رمز الدوله ورقم الهاتف بطريقه صحيحه وقم بتأكيد رقم الهاتف مرة أخرى.

ثم ادخل رمز التحقق وقم بعمل اسم وصورة للهاتف ويمكنك بعد ذلك استخدامه.

مميزات الوتساب الذهبي