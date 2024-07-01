أقوى موبايل اقتصادي من أبو.. مواصفات هاتف Oppo A79 5G 2024 بإمكانيات تنافسية وسعر خيالي

مواصفات هاتف Oppo A79 5G 2024، هو من الهواتف الرائدة من شركة أوبو الذي استطاع أن يتربع على عرش هواتف الفئة المتوسطة الهاتف الأرخص من أوبو، الذي يستخدم شبكات الجيل الخامس لذلك نال الهاتف استحسان الكثيرين في الشاشة من نوع IPS بتردد 90 هرتز مع بطارية قوية تصل قوتها الى 5000 مللي أمبير مع شاحن سريع بقوة 33 واط واليوم سوف نتعرف معا على مواصفات الهاتف الاقتصادي والامكانيات الجبارة من أوبو في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G 2024

يعتبر هاتف Oppo A79 5G 2024 هو احدث اصدار من شركة اوبو في الفئة A والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في الاسواق بفضل المواصفات في هاتف Oppo A79 5G 2024 حيث يأتي بالمواصفات التالية:

يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

الهاتف يأتي بوزن نسبي 193 جرام ومصنوع من البلاستيك والهاتف يأتي بالأبعاد التالية 165.6x76x8 ملم.

الشاشة تأتي بثقب في منتصف الشاشة وذلك من نوع IPS LCD مع مساحة 6.72 إنش ومعدل تحديث 90Hz.

يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، كما يدعم أيضا الهاتف إمكانية زيادة المساحة الخارجية عن طريق تركيب كارت ميموري بدلا من الشريحة الثانية.

المعالج الخاص بالهاتف قوي جدا من نوع Dimensity 6020 مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 وتكنولوجيا المعالج 7 نانو.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية مزدوجة تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، و الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بأكثر من وسيلة حماية منها مستشعر البصمة كما يمكن فتح الهاتف عن طريق الوجه الـ Face Unlock .

الهاتف يعمل بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة تشغيل اوبو بإصدار الـ ColorOS 13.1 .

البطارية قوية جدا تصل قوتها إلى 5000 ملي أمبير مع قوة شحن تصل الى 33 واط.

سعر هاتف Oppo A79 5G 2024

يعتبر سعر الهاتف اقتصادي بالنسبة الى الامكانيات الجبارة التي يتمتع بها الهاتف حيث جاء سعره في مصر والسعودية والأمارات على النحو التالي: