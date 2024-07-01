لينك inscription.aadl.dz تسجيل سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

يعد التسجيل في سكنات عدل من أكثر البرامج التي تدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء ولايات الجزائر، حتى أن هذا البرنامج من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة، ويمكنك التسجيل في سكنات، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

لكي يتم القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، والحصول على الوحدات السكنية الملائمة، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وكالة عدل الوطنية في الجزائر.

ليتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

مع اختيار برنامج “سكنات عدل 3”.

حتى يتم إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3.

التأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

وعن الشروط المعنية بطلب القبول في برنامج سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، والحصول على الوحدات السكنية بأسعار مخفضة، وفقًا لما يلي:-