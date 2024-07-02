“Zaharet” نتائج اثبات المستوى 2024 الجزائر | | كشف نقاط المراسلة 2024 حسب الولايات عبر inscriptic.onefd.edu.dz

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن رفع نتائج اثبات المستوى 2024 الجزائر وهران وولايات اليوم الثاني وهذا يتم على حسب الرزنامة الموضوعة التي تم تحديدها من قبل، حيث بدأ الإعلان عن النتائج بداية من يوم الأحد ٣١ يونيو ٢٠٢٤، ويستمر إعلان تلك النتائج حتى اليوم ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عنها وكشف النقاط بكل سهولة عن طريق رقم التسجيل فقط.

نتائج اثبات المستوى 2024 الجزائر

بدأ يوم الأحد الماضي الإعلان رسميا عن ظهور نتائج اثبات المستوى 2024 الجزائر في تسع ولايات جزائرية على مدار اليوم، وتم في اليوم التالي من استكمال الإعلان عن النتائج في عدد آخر من الولايات حسب الجدول، ومن أهم تلك الولايات هي ولاية الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، وسوف يتمكن جميع الطلاب من استخراج كشف نقاط نتائج المراسلة من خلال موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية الجزائرية للتسهيل على الطلبة والطالبات وأولياء الأمور.

كشف نقاط المراسلة ٢٠٢٤ حسب الولايات

حالياً سوف تتمكن من سحب كشف نتائج اثبات المستوى 2024 الجزائر بكل سهولة من خلال رابط إلكتروني والقيام أيضا بمجموعة من الخطوات ومن تلك الخطوات ما يلي: