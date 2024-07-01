مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN ⭐⭐⭐⭐.. هتعدي كل المستويات في غمضة عين

تفرض لعبة جاتا عدد من المهمات يقوم اللاعب بأدائها كل يوم لذلك يبحث عدد كبير من اللاعبين عن مهمات جاتا سان اندرس، وذلك لأن هذه المهمات تمكن اللاعب من تجاوز المرحلة الموجود بها إلى مرحلة آخرى أكثر إثارة وأكثر قوة يمكنه من خلالها الحصول على تحدي أكثر من ذي قبل، هذه المهمات هي التي تمنح اللاعب العديد من النقاط داخل اللعبة.

مهمات جاتا سان اندرس

توجد في لعبة جاتا الكثير من المهمات التي تطلب من اللاعب والتي يحتاج اللاعب إلى عملها يوميا وذلك لتحقيق نقاط وأهداف داخل اللعبة، ومن أبرز مهمات جاتا سان اندرس ما يلي:

من أول المهمات التي تطلب في بداية اللعبة هي مهمات لوس سانتوس وهي تشمل أولا مهمة جونسون، وبعدها تأتي مهمة بيغ سموك، ومهمات سويت، وكيندل.

مهمة رايدر والتي هي من ضمن مهمات لوس سانتوس وتشمل هذه المهمة على مهمة سويت، وهي التي تضمن مهمة وسم الغشب، وأيضا مهمة قيادة من خلال الأسعار والاكس، ومنها مهمة تنظيف الغطاء، مهمات درايف باي، ومهمة فتاة سويت.

طريقة عمل مهمات جاتا سان اندرياس

تعد طريقة إنجاز مهمات جاتا سان اندرس من الأشياء التي يجب على كل لاعب معرفتها داخل لعبة جاتا وتتمثل خطوات عمل مهمات جاتا قي التالي: