عاجل: متاح رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2024 بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن اقتراب موعد ظهور نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2024، وذلك بعد أن تلاحظ زيادة البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن النتائج خلال الأونة الأخيرة، كما أكدت الوزارة أن معدل النجاح لهذا العام مرتفع جداً مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تعتبر مرحلة الثانوية العامة من المراحل المصيرية في حياة كل طالب، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ولذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على تسريع عمليات التدقيق والتصحيح للاختبارات لتسهيل معرفة النتائج عبر موقعها الرسمي.

مواعيد نتائج الثانوية العامة في الكويت

بدأت اختبارات الثانوية العامة في الكويت يوم الأربعاء الموافق 15 مايو واستمرت حتى يوم الإثنين الموافق 10 يونيو. عقب انتهاء الاختبارات، بدأت عملية تصحيح ورصد الدرجات، لكن لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال هذا الشهر، وأكدت الوزارة أن الاختبارات كانت جيدة وسهلة، مما يعني أن نتائج الطلاب ستكون مرتفعة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت

سهلت وزارة التربية الكويتية عملية الاستعلام عن النتائج لكافة الطلاب، حيث يمكنهم التعرف على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم:

يجب على الطلاب التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الكويت عبر الرابط المخصص لذلك.

النقر على زر نتائج الثانوية العامة:

عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، يجب على الطالب النقر على الزر الخاص بنتائج الثانوية العامة.

إدخال البيانات الشخصية: سيتم توجيه الطالب إلى صفحة الاستعلام، حيث يجب عليه إدخال البيانات الخاصة به مثل الرقم التسلسلي والرقم المدني والاسم.

عرض النتيجة: بعد إدخال البيانات المطلوبة، يجب النقر على الأيقونة المخصصة للاستعلام، ستظهر النتيجة أمام الطالب مع بيان تفصيلي بالدرجات التي حصل عليها.

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