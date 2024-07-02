“جهز اوراقك بسرعة ADLL”.. سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية 2024 في الجزائر موعد التقديم والشروط المطلوبة

من اجل ضمان حياة كريمة ومستوى معيشي متميز للمواطن الجزائري قامت الحكومة الجزائرية مؤخرا بالاعلان عن الشروط التي لابد أن تتوفر في من يحق له الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3، لذلك قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن برنامج سكن 3، وتعتبر سكنات عدل 3 احدى البرامج الهامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمواطنيها الذين لا يوجد سكن لهم والفئات الفقيرة، وذلك وفق بعض الشروط والالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية ممثلة في وكالة عدل نوضحها في سياق تقريرنا التالي.

سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية 2024 في الجزائر

قامت وكالة عدل الرسمية بالاعلان عن فتح باب التقديم للحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3، والتي من المقرر أن يكون ميعاد الفتح يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، ويكون التقديم على الوحدة السكنية بطريقة إلكترونية، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوكالة عدل الجزائرية، وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة لوكالة عدل الجزائرية.

ثانيا: يقوم المواطن بكتابة الاسم كاملا والرقم السري الخاص به حتى يتمكن من تسجيل الدخول إلى المنصة.

ثالثا: تكملة الاستمارة المبنيه بجميع البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم للحصول على الوحدة السكنية.

رابعا: بعد إدخال البيانات يقوم مواطن بالضغط على الخانة الخاصة بكلمة تسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدد 3

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في وكالة عدل بالإعلان عن بعد الشروط التي يجب الإلتزام بها من قبل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 وتلك الشروط هي: