نزلها الآن بطريقة مضمونة 100%.. تحميل لعبة جاتا 5 GTA V الإصدار الأخير على والأكس بوكس والكمبيوتر والبلاي ستيشين

لعبة جاتا تعتبر من أبرز وأشهر ألعاب أونلاين حققت اللعبة نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة منذ إطلاقها عام 2009، يعيش الطلاب أجواء الهروب والمطاردة بشكل واقعي وتم تحديث اللعبة عدة مرات وتميزت اللعبة بجودة صورة عالية، تزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص محبي العاب المطاردات والجريمة عن معرفة كيفية تحميل لعبة جاتا 5 GTA V وهذا سوف نوضحه لكم في هذا التقرير.

تحميل لعبة gta v 5 على الكمبيوتر

يستطيع محبي لعبة جاتا 5 GTA V تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بفتح متجر Epic.

بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد.

ثم قم بتنزيل Epic Games Launcher وتثبيته على الجهاز.

قم بفتح المتجر ثم ابحث عن Grand Theft Auto V.

انقر على اللعبة ثم حدد Buy Now.

بذلك تكون لعبة جاتا متاحة في مكتبتك، قم بتحميلها والاستمتاع باللعب.

خطوات تحميل اللعبة على الأكس بوكس

كما يمكن تحميل لعبة جاتا على الأكس بوكس من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح متجر Xbox.

بعد ذلك ابحث عن لعبة Grand Theft Auto V.

انقر على اللعبة واضغط على شراء.

بعد ذلك يتم تحميل اللعبة من المتجر بنجاح.

كيفية تحميل اللعبة على البلاي ستيشن

الجدير بالذكر أن لعبة جاتا يمكن تحميلها على مختلف الأجهزة حيث يمكن تحميل اللعبة على البلاي ستيشن وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة الآتية: