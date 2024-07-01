حمل الآن واتس اب جولد آخر إصدار 2024 وتمتع بالخصوصية

amr radwan تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
حمل الآن واتس اب جولد آخر إصدار 2024 وتمتع بالخصوصية

يعتبر الاصدار الأخير من تطبيق واتساب جولد هو من أهم الإصدارات الممكن الاعتماد عليها، فبعد أن واجه تطبيق واتساب جولد الكثير من الانتقادات والسلبيات في النسخة القديمة، قامت الشركة المتطورة بتغيير بعض الأشياء الموجودة في التطبيق، حتى أصبح مليء بالمميزات والإضافات ويوفر تجربة فريدة من نوعها لجميع المستخدمين، وسنعرض لكم في ذلك المقال كافة مميزات تطبيق واتساب ذهبي.

 واتس اب جولد آخر إصدار

يتميز التحديث الأخير لتطبيق واتساب جولد بالكثير من المزايا، وهذه المميزات أبرزها التالي:

  •  يعتبر ذلك التحديث ضد الحظر، حيث لا يتمكن أي شخص من حظرك كما يتواجد في الواتساب التقليدي.
  •  تستطيع إخفاء جميع الرسائل التي لا تريدها كما يمكنك من عمل أكثر من حساب خلال نفس الوقت.
  •  يحتوي التحديث الأخير على الكثير من السمات ويستطيع المستخدم تحديد السمة التي يفضلها.
  •  يمكنك من عدم عرض آخر ظهور لك على التطبيق، وذلك عن طريق التوجه إلى إعدادات التطبيق وتحديد ذلك الأمر.
  •  يساعدك في تحديد الوقت المراد إرسال الرسائل فيه، كما يخفى علامتي الصح الزرقاء التي تدل على قراءتك للرسائل وفتحها.

سلبيات الواتساب الذهبي

بالرغم من المزايا العديدة المتواجدة في الإصدار الأخير من تطبيق واتساب جولد، إلا أنه يحتوي على بعض السلبيات، والتي من أبرزها التالي:

  •  لا يقوم التطبيق بتوفير تحديثات دورية حيث يتم تحديثه كل شهرين.
  •  التطبيق غير تابعة لأي هيئات مختصة لذلك فهو غير آمن مقارنة بالواتساب التقليدي.
  •  من الممكن أن يتم حظر حسابك في الكثير من الأحيان بدون أي سبب واضح.
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amr radwan

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