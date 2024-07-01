تنزيل واتساب جي بي 2025 ضد الحظر أخر تحديث GB ⭐⭐⭐⭐(تطبيـــق جـــــامــد).. اتسابق في امتلاكه ولكن!!

تحديث واتساب جي بي هو ما يتم توفيره من خلال رابط يسهل من خلاله تحديث التطبيق والتمتع بعدد من مميزات التطبيق المختلفة، فهو واحد من التطبيقات التي تحوز بشعبية كبيرة نظرا لما يوجد به من مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة التي جعلته مميز بشكل كبير كما أن الروابط تعمل مع جميع الهواتف، لذلك يمكن تحميل التطبيق بسهولة واستخدامه

تحديث واتساب جي بي

يمكن تحميل تطبيق واتساب جي بي من خلال الرابط الذي يسهل من خلاله تحميل وتحديث التطبيق، ثم يتم تنزيله على الهاتف ليتم استخدام التطبيق، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة كالتالي:

إخفاء آخر وقت ظهور للأصدقاء.

يحتوي على مجموعة كبيرة من الثيمات المختلفة التي يمكن الاختيار فيما بينها.

عدم حذف الرسائل بعد وصولها للمستلم.

اخفاء العلامة الخاصة بالرسائل المزدوجة.

تعطيل مكالمات الفيديو والصوت.

إغلاق النت عن الواتساب فقط.

منع الاصدقاء من حذف الحالة بل تظل موجودة.

يمكن مشاركة الحالة لأكثر من 24 ساعة.

يوفر إمكانية قفل حماية التطبيق من خلال النمط أو البصمة.

خطوات تنزيل واتس اب جي بي

يتوفر رابط يمكن من خلاله تحميل تحديث واتساب جي بي بسهولة من خلال الرابط بحيث يتم تحميله والبدء في استخدام الواتس اب، مع التمتع بالمميزات المختلفة التي يوفرها واتس اب جي بي، خاصة أنه من تطبيقات الواتس اب التي تنال شعبية كبيرة لوجود مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة، ويمكن تنزيل الواتس العادي من خلال إتباع الخطوات التالية: