سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو وما هو سعر 100 دولار بالدينار العراقي

في الآونة الأخيرة تشهد السوق الاقتصادي في العراق ارتفاعا مستمرا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وهذا الارتفاع يثير قلق المواطنين ويسبب لهم معاناة اقتصادية كبيرة، تأتي هذه الزيادة في سعر الصرف وسط ظروف اقتصادية صعبة بالفعل، حيث يصعب على الأسر تحمل تكاليف المعيشة اليومية وتوفير احتياجاتها الأساسية، تأثير هذا الارتفاع يتجلى بوضوح في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية التي تشكل جزءا أساسيا من ميزانية الأسرة العراقية، ومن أجل تفادي الآثار السلبية لهذه التقلبات ينصح المواطنون بمراقبة الأسعار بانتظام والاعتماد على البنوك والمؤسسات المالية الموثوقة لتحويل العملات بأفضل الأسعار المتاحة.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

وإليكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 وهي كالتالي:

سعر 100 دولار في بغداد: 147.600 دينار عراقي.

وسعر 100 دولار في البصرة: 147.650 دينار عراقي.

أما سعر 100 دولار في كركوك: 147.750 دينار عراقي.

وسعر 100 دولار في اربيل: 147.700 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في سليمانية: 147.750 دينار عراقي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي 2024

نوضح لكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي 2024 اليوم وهي:

سعر 1 دولار أمريكي: 1,310.29 دينار عراقي.

2 دولار أمريكي: بسعر 2,620.58 دينار عراقي.

4 دولار : 5,241.16 دينار.

5 دولار: 6,551.45 دينار.

10 دولار: 13,102.90 دينار.

20 دولار: 26,205.80 دينار.

25 دولار: 32,757.25 دينار.

50 دولار : 65,514.50 دينار.

100 دولار: 131,029.00 دينار.

أما سعر 200 دولار: 262,058.00 دينار.

وسعر 250 دولار: 327,572.50 دينار.

500 دولار: 655,145.00 دينار.

1000 دولار: 1,310,290.00 دينار عراقي.

أسعار العملات في بغداد 2024

بورصات العراق شهدت تحديثات كبيرة في أسعار العملات خلال جلسة التداول المتوقعة اليوم الثلاثاء الثاني من شهر يوليو عام 2024 وتكون على النحو التالي: