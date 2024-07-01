“تحذير هام جدا عن توقف الدعم”.. الموارد البشرية توضح حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور 1446 تعرف علي الاسباب حالا

يهتم الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف المعاش وحالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعتمدون بشكل كبير على هذا الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على العديد من الأسر، تتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وتشمل عدة جوانب، على سبيل المثال عدم تحديث المعلومات الشخصية بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تعثر في تسليم الدفعة الشهرية، كما أن التغييرات في الحالة المالية مثل زيادة الدخل أو تلقي دعم مالي من مصدر آخر قد تؤدي إلى إلغاء المعاش بناء على معايير الأهلية.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور 1446

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالأسباب التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي وهي كما يلي:

امتلاك الفرد لعقارات أو ممتلكات مسجلة باسمه.

يتواجد المستفيد في إحدى مرافق الإيواء التي تديرها الحكومة السعودية.

عندما توجد أخطاء في البيانات والمستندات المسلمة.

التحاق أفراد الأسرة ببرنامج دعم أخر.

تخطى الراتب الشهري للعائلة المستوى الأعلى المسموح به لقبول الطلب.

تغيب المستفيد عن المملكة العربية السعودية لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 1445

متطلبات الأهلية التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على الدعم وهي كما يلي:

يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يمتلك إقامة دائمة في السعودية.

لا يمكنه البقاء خارج البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية دون الحصول على إذن مسبق.

يتناسب دخله الشهري مع الحد الأعلى المسموح به لقبول طلب الدعم.

ليس لديه أي عقارات أو أملاك.

عدم مشاركته في أي برامج مساعدة في المملكة العربية السعودية.

يكون المتقاعد حر وغير مسجون لأنه لا يسمح لأي فرد متورط في جريمة بتلقي الدعم المالي.

كيفية التحقق من استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسيلة بسيطة للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وذلك عبر الخطوات التالية: