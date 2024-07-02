“شوف اسمك هسه spa.gov.iq/umbrella”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024 في العراق والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين داخل الأراضي العراقية عبر مواقع التواصل المختلفه، عن كيفية معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بصفة دورية، للمواطنين من الفئات المعوزة، والذين لا يوجد دخل شهري لهم في ظل الظروف الاقتصادية في الفترة الأخيرة، وتعتبر الوجبة الأخيرة من ضمن إحدى اهم الطرق التي تقوم بها الحكومة العراقية مؤخرا لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية، وتقديم الدعم المالي للمواطنين، ونبين في مقالنا التالي التفاصيل الخاصه باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن إمكانية المواطنون الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وعن طريق بعض الخطوات السهله وهي كالتالي:

اولا: يقوم المواطن بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أو تسجيل الدخول على عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا: يقوم المواطن بكتابة اسمه والرقم السري الخاص به حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

ثالثا: يقوم المواطن بالضغط على برنامج الحمايه الاجتماعية من الخيارات المتاحه.

رابعا: اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية والنقر على الخانة الخاصة بالمحافظة التي يقيم بها المواطن.

خامسا: يقوم المواطن باختيار رقم الوجبة المراد الاستفسار عنها.

سادسا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة بحث، ثم يقوم الموقع تلقائيا بعرض الكشوفات الخاصه باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، ويمكن المواطن تنزيل تلك الكشوفات بصيغة PDF والبحث عن اسمه بداخل تلك الكشوفات.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

حتى يتمكن المواطن العراقي من التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية يوجد بعض الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كالتالي: