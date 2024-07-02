موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق، تداولت بعض التساؤلات بين العديد من المواطنين البالغين سن التقاعد عن حقيقة وجود تأخير في موعد نزول الرواتب لشهر يوليو الحالي، وقد تولت وزارة المالية العراقية بتوضيح الأمر لطمأنة المواطنين على موعد نزول الرواتب الخاصة بهم، حيث أنه من المقرر أن يحصل المواطنين على رواتب المتقاعدين مع الزيادة الجديدة التي قامت الوزارة بوضعها للمواطنين مع راتب التقاعد في الآونة الاخيرة، وإليكم عبر سطور هذا المقال سبب تأخير نزول رواتب المتقاعدين وقيمة الزيادة الجديدة في الراتب.

تأخير موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق

تحرص وزارة المالية العراقية على تثبيت اليوم الأول من كل شهر ميلادي ليتم فيه نزول رواتب المتقاعدين بالحسابات البنكية الخاصة بهم، وذلك ما دام لم يتعارض يوم صرف الراتب مع أحد العطلات أو الحالات الطارئة بالدولة، ولكن ما حدث في مطلع شهر يوليو الحالي أن يوم الأثنين موعد نزول رواتب المتقاعدين قد تصادف مع عطلة في كافة البنوك والمصارف البنكية من أجل إجراء عملية الجرد النصف سنوي الخاصة بمراجعة السجلات المالية وحسابات العملاء.

ومن أجل ضمان صرف رواتب المتقاعدين في أقرب وقت، قامت الوزارة بتأجيل صرف الرواتب إلى يوم الثلاثاء، حيث سيكون بإمكان المواطنين بدءا من اليوم الجديد صرف رواتب التقاعد من جميع الفروع البنكية بالدولة مع الزيادة الأخيرة في الرواتب.

قيمة الزيادة المالية في رواتب المتقاعدين بالعراق

تم زيادة رواتب المتقاعدين في دولة العراق بمبلغ يصل إلي 100 ألف دينار عراقي، وقد تم توضيح سلم رواتب المتقاعدين بناء على هذه الزيادة على النحو التالي: