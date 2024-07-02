“بزيادة 100,000 دينار”.. وزارة المالية العراقية تعلنها زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق 

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الاسعار في الآونة الأخيرة، وتأتي تلك الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق 2024، تيسيرا من الحكومة العراقية على المواطنين المتقاعدين لما قدموه من خدمات طوال فترة العمل في المؤسسات التي كانوا يعملون بها، كما أكدت وزارة المالية العراقية عن أن نسبة الزيادة تختلف من بين متقاعد لاخر حسب قيمة الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد شهريا، وحتى يتمكن المواطن من معرفة قيمة الزيادة قامت وزارة المالية العراقية الاعلان عن إمكانية معرفة رواتب المتقاعدين بقيمة الزيادة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

اعلنت وزارة المالية العراقية بشكل رسمي زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بنسبة تصل الى 100,000 دينار عراقي بالنسبه للمتقاعدين الذين كانوا يعملون في القطاع العام، وبنسبه 5% للمتقاعدين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص، مؤكدة أن تلك الزيادة سيتم صرفها على مرتين، اول مرة ستكون مع الراتب الخاص بشهر يونيو والمرة الثانية ستكون مرفقة بشهر يوليو 2024، وأن رواتب المتقاعدين يتم صرفها أول يوم من كل شهر ميلادي، وفي حالة إن كان اليوم الاول يتوافق معه عطلة رسمية يتم الصرف في اليوم التالي مباشرة.

رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حتى يتمكن المواطن المتقاعد من معرفة قيمة الزيادة التي أقرتها الحكومة العراقية لابد من الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية واتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: