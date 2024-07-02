«برقم الجلوس فقط هتعرف جبت كام؟» Link الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بجميع المحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 رسمياً بجميع المحافظات، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي الذي قامت بطرحه مؤخراً، وذلك باستخدام رقم جلوس الطالب فقط، ومن ناحية أخرى أعلنت الجهات المختصة أن نسبة النجاح لهذا قد بلغت نحو 88.9% وهى مرتفعة للغاية مقارنة للعام الماضي.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يرتقب أولياء أمور الطلاب وقت ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بفارغ الصبر، والتي من المقرر ظهورها خلال الساعات المقبلة، وفي إطار التسهيلات والتيسيرات التي تبذلها الوزارة قامت بتخصيص منصات إلكترونية يتم عن طريقها الإطلاع على كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، فعند اتباع النقاط التالية سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة النهائية للفصل الدراسي الأخير بكل سهولة:

الاتصال برقم 161 عبر يمن فور جي أو من أي هاتف ثابت.

ثم اتباع التعليمات الصوتية واختيار خدمة النتائج.

ادخال رقم جلوس الطالب، ومن ثم الانتظار قليلاً لحين الرد عليك.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 عبر الموقع الرسمي

تحرص الدولة على توفير جميع الخدمات بمختلف أنواعها بكل الأوقات لكافة المواطنين، فمن أجل التماشي مع منظومة التحول الرقمي قامت بطرح الكثير من المنصات الآلية التي من خلالها يتم الحصول على الخدمة المرجوة، وعليه خصصت منصة خاصة بالاستعلام عن نتائج المراحل التعليمية، وفيما يلي خطوات إتمام ذلك: