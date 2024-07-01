هي دي الأخبار الحلوة اللي بصحيح.. زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

تزايد البحث عن معرفة رواتب المتقاعدين في الجزائر، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة رواتب المتقاعدين وتأتي هذه الزيادة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار حيث تسعى دائماً الحكومة الجزائرية إلى مساعدة المواطنين ومد يد العون لهم كما أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أصبح بإمكان المواطنين في الجزائر الاستعلام عن رواتبهم بشكل إلكتروني بكل سهولة عبر موقع وزارة المالية الالكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية في الجزائر.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمة رواتب المتقاعدين.

اضغط على استعلام عن الرواتب

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الرقم الوطني.

انقر فوق كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالراتب والزيادة الجديدة.

شروط الحصول على رواتب التقاعد بالجزائر 2024

في السياق نفسه أوضحت وزارة المالية الجزائرية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على راتب التقاعد وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 60 سنة.

من الضروري تقديم شهادة إثبات من الجهة المختصة تفيد بالموافقة على تقاعد الموظف.

أن يكون الشخص مسجل في التأمينات الاجتماعية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم قد سدد كافة الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية.

حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر

جاءت الزيادة الجديدة على النحو التالي: