كذبت سوسو علي ماما.. تردد قناة كراميش للأطفال بجودة عالية على النايل سات وعرب سات 2024

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
كذبت سوسو علي ماما.. تردد قناة كراميش للأطفال بجودة عالية على النايل سات وعرب سات 2024

تردد قناة كراميش 2024، تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات الأكثر بحثا وذلك حيث أنها قناة من القنوات المحببة لدى الأطفال، وقد ازدار في الوقت الحالي اعتماد الأسر من الآباء والأمهات على قنوات الأطفال من أجل تسلية أطفالهم ويبحثون عن بدائل ممتعة تساعد الأطفال في اكتساب بعض السلوكيات الصحيحة وهذا ما تهدف إليه قناة كراميش واليوم سوف نتعرف على تردد قناه كراميش على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية في السطور القادمة فتابعونا. 

تردد قناة كراميش 2024

تعتمد قناة كراميش على تحديث التردد بشكل مستمر ولذلك ليتمكن الأطفال من متابعة القناة بأفضل جوده وصورة ويأتي تحديث تردد قناه كراميش 2024 كالتالي: 

القمر الصناعينايل سات. 
التردد11430.
معامل الاستقطابأفقي. 
معدل الترميز27500.
الجودةHD. 

تردد قناة كراميش 2024 علي القمر الصناعي عرب سات 

تتميز قناة كراميش انها تقدم أفضل محتوى للأطفال حيث يتم بث القناة عبر ترددها علي القمر الصناعي عرب سات حيث يأتي التردد كالتالي: 

القمر الصناعيعرب سات. 
التردد11390.
معامل الاستقطابرأسي. 
معدل الترميز27500.
الجودةHD. 

تنزيل تردد قناة كراميش  2024

تردد قناة كراميش 2024
تردد قناة كراميش 2024

لكل من يرغب في تنزيل قناة كراميش على الريسيفر فأنت بحاجة الى اتباع بعض الخطوات وهي ادخال الترددات السابقة و الاستمتاع بمحتوى قناة كراميش وذلك بعد اتباع الخطوات التالية: 

  • أولا يتم فتح الجهاز التلفزيون والضغط على زر القائمة من جهاز التحكم. 
  • ومن ثم يتم الضغط على إعدادات. 
  • ومنها يتم اختيار التثبيت اليدوي. 
  • أدخال البيانات الخاصة بالقناة بشكل دقيق وهي التردد وتحديد القمر الصناعي ومعامل الاستقطاب ومعدل  تصحيح الخطأ. 
  • يتم الضغط على بحث. 
  • بعد مرور عدة ثواني وانتهاء عملية البحث يمكنك الضغط على موافق حتى يتم حفظ البيانات الخاصة بالقناة على الجهاز. 
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معلومات الكاتب
alaa hussein

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