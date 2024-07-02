‘مبرووك يا شاطر رابط مباشر”.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق موقع نتائجنا

حتى الآن لم تقوم وزارة التربية العراقية، بتحديد موعد إعلان نتائج الصف الثالث متوسط، مما جعل حالة من القلق الشديد تنتاب الطلاب واولياء أمورهم لتأخير إعلان نتيجة الثالث متوسط في العراق للعام الدراسي الحالي 2024، كما قامت وزارة التربية العراقية بالتنويه على الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، وإن في حالة ظهور النتائج سوف يكون من خلال المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية، ومن المتوقع أن يتم ظهور نتائج الثالث متوسط في القريب العاجل في الأسبوع القادم.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

يعتبر موقع نتائجنا الإلكتروني إحدى أهم المنصات الالكترونية التي تقوم الحكومة العراقية ووزارة التربية بالإعلان عن نتائج الطلاب من خلال المنصة الإلكترونية نتائجنا، وقامت بعد الجهات المختصة في وزارة التربية العراقية بالإعلان على أن تم الانتهاء من عدد كبير من أوراق الإمتحانات الخاصة بالطلبة و الخاصة بالصف الثالث متوسط، مؤكدة أن النتائج سوف تظهر قريبا على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني.

تحميل نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن أن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق، سوف تكون متاحة على موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك تيسيرا على المواطنين كما يمكن للطلاب تنزيل النتائج بصيغة PDF، وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي: