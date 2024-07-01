هسة رابط الاستعلام كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الوجبة السابعة 2024 والأخيرة

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن المعلومات الخاصة بكشف أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية في المجموعة السابعة، حيث صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأنها قامت بالإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة، والتي تم تقسيمها إلى الكثير من الوجبات بسبب كثرة عدد المشمولين والمتقدمين، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم كشوفات بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024م.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأنها قامت بتجهيز قائمة بأسماء المشمولين من المساعدات الاجتماعية في المجموعة السابعة، وأكدت بأنه يصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 300,000 مواطن، للاستفادة من تلك الوجبة.

وتقوم الوزارة بفحص كافة الطلبات والتأكد من أهليتهم للحصول عليها، حيث ينبغي على جميع المستفيدين التأكد من توافر الشروط التالية فيهم كي يتمكنون من الاستفادة من الوجبة:

ينبغي أن لا يتعدى سن الشخص المستلم عن 60 سنة بالنسبة للذكور و55 سنة بالنسبة للسيدات.

عدم تسجيل المواطن المستفيد في أي خدمة من خدمات الضمان الاجتماعي.

يتم توصيل الخدمة للسيدة الأرملة والمطلقة، وينبغي أن يكون الحد الأدنى لعدد الأشخاص الموجودين بالأسرة هو ٤ أفراد.

خطوات الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لكي يتمكن جميع المستفيدين من الاستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة ينبغي عليهم اتباع هذه الخطوات: