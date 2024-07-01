“شاهد كل ما هو طفولي”!.. تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 بجودة هائلة

تعتبر قناة وناسة أطفال الجديد من أهم وأبرز القنوات الفضائية، حتى أن القناة تعمل على إذاعة العديد من البرامج الطفولية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية والمسلسلات التي يعشقها ملايين الأطفال من مختلف الأعمار، مما حقق قاعدة جماهيرية، ويمكنك العمل على تنزيل القناة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل قناة وناسة أطفال الجديد

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، ومعرفة كل ما هو جديد وحصري مما تقدمه القناة، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي قناة وناسة الجديد “النايل سات”.

التردد الخاص بالقناة فهو “11595”.

معامل الترميز قناة وناسة الجديد “27500”.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون “عمودي”.

معامل تصحيح الخطأ “6\5”.

ضبط تردد قناة وناسة أطفال الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الجديد، والعمل على مشاهدة كل ما هو جديد وحصري، وفقًا للأتي:-