سجل فورا.. رابط التسجيل في منح حمدان بن راشد لطلبة الثانوية العامة المتفوقين بالإمارات

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات داخل دبي عن التسجيل في منح حمدان ابن راشد وتعد جامعة حمدان ابن راشد من أهم الجامعات داخل دولة الأمارات وقد أعلنت الجامعة عن بدأ استقبال الطلاب للعام الجديد 2024/2025 كما أنه تقدم الجامعة فرصة الحصول على المنح المجانية للطلبة المتفوقين من الثانوية العامة ولذلك نشير في ذلك المقال إلى كيفية التسجيل من خلال رابط الموقع الرسمي للجامعة.

التسجيل في منح حمدان بن راشد

الأن يمكنك التسجيل في منح حمدان بن راشد في الإمارات العربية المتحدة من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع الجامعة و نوضح ذلك في الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع جامعة حمدان ابن راشد.

تسجيل الدخول من خلال الاسم ورقم المرور.

الضغط على بوابة منح جامعة حمدان ابن راشد للعام 2024.

إدخال بيانات الطالب واستكمال جميع المعلومات المطلوبة.

إرفاق الأوراق والمستندات الرسمية أهمها شهادة الثانوية العامة التي تثبت أن الشخص من المتفوقين.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب ويتم مراجعته من قبل الجامعة والرد عليه.

يلزم مرافقة ولي الأمر مع الطالب عند التقديم لأول مرة للجامعة.

أهم المعلومات عن جامعة حمدان بن راشد

نوضح إليكم أهم المعلومات والمميزات التي تقدمها جامعة حمدان بن راشد بدبي من خلال النقاط التالية: