اختار عروستك وتكاليف الزواج علينا.. التسجيل في سند محمد بن سلمان لعام 1446 الشروط والخطوات

دعم سند محمد بن سلمان للزواج، أطلق الأمير محمد بن سلمان برنامج سند فهو من أهم برامج الدعم المقدمة في المملكة السعودية للمواطنين وذلك بهدف مساعدة الشباب السعودي وتوفير حياة كريمة لهم وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ومساعدة الشباب في بناء أسرة، تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن معرفة كيفية الحصول على دعم سند وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

شروط دعم سند محمد بن سلمان للزواج

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم سند للزواج وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة ولا يكون أكثر من 45 سنة بالنسبة للرجال.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في السعودية.

أن لا يكون دخل المتقدم الشهري أكثر من 4 آلاف ريال.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يشترط أن يكون الزواج لأول مرة ويكون العقد أُبرم في العام الماضي.

أن يجتاز المتقدم دورة الوعي المالي على الأقل بنسبة 60%.

خطوات التسجيل في دعم سند للزواج

تزايد البحث بالمملكة العربية السعودية عن معرفة خطوات التسجيل في برنامج دعم سند حيث أتاحت البرنامج التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: