“نسبة النجاح مبشرة” نتيجه الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس [تجاري – زراعي – فندقي – صناعي] عبر بوابة التعليم الفني

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية يوم السابع والعشرين من شهر يونيو 2024 وبدأت بعدها مباشرة أعمال التصحيح ومنذ ذلك الوقت وينتظر الطلاب نتيجه الدبلومات الفنية 2024 سواء دبلوم الصناعي أو الزراعة أو التجارة أو الدبلومات الفندقية، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات أكثر من 800 ألف طالب وطالبة، وفي الوقت الحالي اقتربت أعمال التصحيح من الانتهاء وسيتم إصدارها من الكونترول وبعدها سيتم عرضها على الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الفني.

نتيجه الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

سيتم اعتماد نتيجه الدبلومات الفنية 2024 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي خلال الساعات القليلة القادمة، وبعدها سيتم تفعيل رابط الاستعلام على بوابة نتائج التعليم الفني كما ذكرنا، وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الدرجات بالنسبة للتعليم المزدوج 570 درجة، أما نظام الخمس سنوات فسيتم توزيع الدرجات على 1000 درجة، ونظام الثلاث سنوات فتوزيع الدرجات يكون على 700 درجة.

وخصصت الوزارة غرف عمليات في كل مديرية من مديريات الوزارة وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية الفنية في كل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك لرصد أي شكاوى أو مشكلات من قبل الطلاب، وتم تنظيم هذه الغرف لكل التخصصات سواء نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات أو الإعداد المهني أو التعليم والتدريب المزدوج أو التكنولوجيا التطبيقية، أما عن نسبة النجاح ففي نظام الخمس سنوات أعلى من الثلاث سنوات.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنية 2024 من خلال الخطوات التالية: